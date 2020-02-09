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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 912913914915

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 688
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
98
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
102
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 688
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:33

  Investor_K написав:
  Квесторе_поверніться написав:Навпаки. Якщо юзати...то на суму заюзаних понижена...а на суму незнижувального залишку підвищений прОцент.


Если не юзать то на весь остаток - пониженная ставка. Это типа новые правила. Касается старых годичных прозапасов у которых еще нет года...

Та Ви шо...відстав від життя. :(
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:36

Re: Укргазбанк

  Квесторе_поверніться написав:Та Ви шо...відстав від життя.


За что купил за то и продал.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:40

  Investor_K написав:
  Квесторе_поверніться написав:Навпаки. Якщо юзати...то на суму заюзаних понижена...а на суму незнижувального залишку підвищений прОцент.


Если не юзать то на весь остаток - пониженная ставка. Это типа новые правила. Касается старых годичных прозапасов у которых еще нет года...

а как юзать надо раз в день? раз в неделю? или раз в месяц?
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:15

  Investor_K написав:
  Квесторе_поверніться написав:Та Ви шо...відстав від життя.


За что купил за то и продал.

Бред,этим манагерам не стоит доверять свои процентики
никому не верю
sens
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