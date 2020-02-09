Та Ви шо...відстав від життя.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:33
Та Ви шо...відстав від життя.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:36
Re: Укргазбанк
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:40
а как юзать надо раз в день? раз в неделю? или раз в месяц?
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
Додано: Пон 10 лют, 2020 16:15
Бред,этим манагерам не стоит доверять свои процентики
никому не верю
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