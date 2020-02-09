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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:33
Investor_K написав: Квесторе_поверніться написав:
Навпаки. Якщо юзати...то на суму заюзаних понижена...а на суму незнижувального залишку підвищений прОцент.
Если не юзать то на весь остаток - пониженная ставка. Это типа новые правила. Касается старых годичных прозапасов у которых еще нет года...
Та Ви шо...відстав від життя.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 15:36
Квесторе_поверніться написав:
Та Ви шо...відстав від життя.
За что купил за то и продал.
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Додано: Пон 10 лют, 2020 15:40
Investor_K написав: Квесторе_поверніться написав:
Навпаки. Якщо юзати...то на суму заюзаних понижена...а на суму незнижувального залишку підвищений прОцент.
Если не юзать то на весь остаток - пониженная ставка. Это типа новые правила. Касается старых годичных прозапасов у которых еще нет года...
а как юзать надо раз в день? раз в неделю? или раз в месяц?
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Додано: Пон 10 лют, 2020 16:15
Investor_K написав: Квесторе_поверніться написав:
Та Ви шо...відстав від життя.
За что купил за то и продал.
Бред,этим манагерам не стоит доверять свои процентики
никому не верю
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Додано: Пон 10 лют, 2020 16:55
J написав:
а как юзать надо раз в день? раз в неделю? или раз в месяц?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Пон 10 лют, 2020 17:17
где инфа? если нет инфы, то зачем паниковать?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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Додано: Пон 10 лют, 2020 19:50
Investor_K написав:
Это типа новые правила.
а попрдібней прошу пардона можно?
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Додано: Пон 10 лют, 2020 20:41
Я телефонные звонки не записую. На сайте банка тишина.
Если сникнет парус -
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