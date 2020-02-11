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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 913914915916

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 688
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
98
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
102
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 688
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:07

Re: Укргазбанк

На гарячку инфу не подтвердили. В отделении говорят одно. На гарячке другое....
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:07

12,0% в грн.
3,0% в USD
2,75% в EUR

На 1 год
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:26

  proftpd66 написав:12,0% в грн.
3,0% в USD
2,75% в EUR

На 1 год

Это Прозапас на 1 год. С комис за снятие 05-0,75%.
Классический: 10,7%Грн 2,25% $ 1,75% Е от 12мес. Печаль :(
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 15:05

lel

скоро 8% будет и курс будет 40 :)

пора брать кредит под 5%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 15:13

Re: Укргазбанк

  proftpd66 написав:скоро 8% будет и курс будет 40


вже новий план - 7% на грудень 2020 (обліковка НБУ), відповідно і депошки туди будуть дивитись
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 15:14

  proftpd66 написав:lel

курс будет 40 :)


Когда будет такой курс - то и депо в гривне будет 20+%.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 15:28

  jay2004 написав:
  proftpd66 написав:lel

курс будет 40 :)


Когда будет такой курс - то и депо в гривне будет 20+%.


в 2014 держали маленькую ставку около 14% специально чтобы девальвировать.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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