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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2020 13:07
Re: Укргазбанк
На гарячку инфу не подтвердили. В отделении говорят одно. На гарячке другое....
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Сер 12 лют, 2020 14:07
12,0% в грн.
3,0% в USD
2,75% в EUR
На 1 год
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Сер 12 лют, 2020 14:26
Додано: Сер 12 лют, 2020 15:05
lel
скоро 8% будет и курс будет 40
пора брать кредит под 5%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Сер 12 лют, 2020 15:13
Re: Укргазбанк
вже новий план - 7% на грудень 2020 (обліковка НБУ), відповідно і депошки туди будуть дивитись
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 12 лют, 2020 15:14
Додано: Сер 12 лют, 2020 15:28
в 2014 держали маленькую ставку около 14% специально чтобы девальвировать.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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