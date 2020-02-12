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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 914915916917

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 688
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
98
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
102
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 688
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:18

Квесторе_поверніться
там убытки были по 10млрд грн, депозиты не имели значения.

Как в анегдоте: выпить 3 литра водки и задача - выжить любой ценой.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:21

  proftpd66 написав:Квесторе_поверніться
там убытки были по 10млрд грн, депозиты не имели значения.

Как в анегдоте: выпить 3 литра водки и задача - выжить любой ценой.

Які збитки? За який період...Газмяса?
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greenozon
Пока засыпают страну грантами и кредитами, деньги местных Кореек никому не нужны.
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  #<1 ... 914915916917
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