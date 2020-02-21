Квесторе_поверніться
там убытки были по 10млрд грн, депозиты не имели значения.
Как в анегдоте: выпить 3 литра водки и задача - выжить любой ценой.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2020 17:18
Квесторе_поверніться
там убытки были по 10млрд грн, депозиты не имели значения.
Как в анегдоте: выпить 3 литра водки и задача - выжить любой ценой.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Чет 13 лют, 2020 08:53
greenozon
Пока засыпают страну грантами и кредитами, деньги местных Кореек никому не нужны.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 11:55
Re: Укргазбанк
В описании на сайте
Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:51
Re: Укргазбанк
В Киеве есть отделения где можно пополнить Прозапас в выхлдные дни?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:15
Гривневую можно онлайн
никому не верю
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