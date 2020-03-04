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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 бер, 2020 22:35
У газмяса в банкоматах валюта?! Не смешите.
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Додано: Чет 05 бер, 2020 00:27
Ви можете знімати гроші у різних відділеннях. Якщо сума є вагомою, її може не бути в наявності, і доведеться замовляти.
Інша справа, ваш менеджер міг запропонувати вам замовити гроші в момент відмови від лонгації. Але не зобов`язаний.
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