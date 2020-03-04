RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 917918919920

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 689
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
102
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 689
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 22:35

У газмяса в банкоматах валюта?! Не смешите.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 810
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 00:27

  diagnostika написав:Это не банк, это курятник.
Сначала навязали автопролонгацию и заставили звонить и отказываться от нее. Сделал.
За день (два три) до окончания вклада, разумеется, никто из банка не звонил.
Приехал забирать депозит.
Мне: "Так вы же деньги не заказывали!"
Говорю: "Так я же звонил, чтобы отказаться от пролонгации".
Короче, это не одно и тоже, как выяснилось, и я ДОЛЖЕН был заказать деньги.
На мой вопрос, где в договоре указание на эту мою обязанность, курицы ответить не смогли


Ви можете знімати гроші у різних відділеннях. Якщо сума є вагомою, її може не бути в наявності, і доведеться замовляти.
Інша справа, ваш менеджер міг запропонувати вам замовити гроші в момент відмови від лонгації. Але не зобов`язаний.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 450
З нами з: 19.02.14
Подякував: 161 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 917918919920
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: uaprofi, wolt450 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (391)
05.03.2020 01:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.