|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 бер, 2020 22:35
У газмяса в банкоматах валюта?! Не смешите.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Чет 05 бер, 2020 00:27
Ви можете знімати гроші у різних відділеннях. Якщо сума є вагомою, її може не бути в наявності, і доведеться замовляти.
Інша справа, ваш менеджер міг запропонувати вам замовити гроші в момент відмови від лонгації. Але не зобов`язаний.
Додано: Чет 05 бер, 2020 19:36
есть в скунс мяс в банкомате поставил 0% за снятие с валюты, то в кассе может быть тоже 0%?
по крайней мере можно слить из евро в грн когда будет хороший курс. И даже через банкомат.
UPD:
Без обмежень.
При знятті коштів готівкою в банкоматі/касі банку, встановлена комісія:
— для рахунків в Євро/Доларах США – без комісїї;
— для рахунків у Гривнях в розмірі - 0,5% суми зняття + 1 грн.
За розрахунок карткою в торгівельній мережі комісія не стягується.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 11 бер, 2020 08:30
Re: Укргазбанк
Не зрозумів з тарифів Pro Запас, оплата картою через Інтернет (з якого-небудь Portmone) підпадає під комісію?
Додано: Сер 11 бер, 2020 10:49
ПРАВИЛА надання послуг на відкриття та обслуговування вкладних (депозитних) рахунків та поточних рахунків фізичних осіб в АБ «УКРГАЗБАНК»
Автопролонгация
...Продовження строку зберігання коштів відбувається автоматично у випадку не витребування Вкладником свого Депозиту шляхом подання заяви про витребування Депозиту, наданої до відділення Банку у письмовому вигляді або за телефоном контакт-центру 0-800-309-00-0 до дня закінчення строку зберігання коштів та за умови, якщо на момент закінчення строку зберігання коштів в Банку діє відповідний вид Депозиту з можливістю автоматичного продовження строку зберігання коштів.
ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ДЕПОЗИТУ
... Повернення Депозиту, крім Депозитів умовами яких передбачена Автопролонгація, здійснюється Банком в день закінчення Строку зберігання коштів/банківських металів, який зазначений у Договорі, шляхом визначеним Договором...
...видачі готівки з каси Банку за умови подання Вкладником відповідної заяви не пізніше ніж за 2-ва банківські дні до дати закінчення Строку зберігання коштів до відділення банку у письмовій формі.
...Вкладник зобов’язаний:
Повідомити Банк про намір повернення Депозиту умовами якого передбачена Автопролонгація до дня закінчення строку зберігання коштів або до дня закінчення продовженого строку зберігання коштів, за телефоном контакт-центру 0-800-309-00-0 або письмово у відділенні Банку...
В связи с систематическим нарушением модераторами юридического документа, с названием "ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ФОРУМІВ на FINANCE.UA", считаю себя более не связаным обязательствами данного соглашения.
Игнор:рагули, наци, адепты майдана, порохоботы
Додано: Сер 11 бер, 2020 12:48
Нет, 1гон оплате не пройдет как п2п. Скорее всего
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Чет 12 бер, 2020 09:05
Доброе утро!
Подскажите, какая будет комиссия, если сделать платеж на 125 тыс. грн. через кассу без открытия счета?
Заранее благодарен!
|