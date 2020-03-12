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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 917918919920

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 689
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
102
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 689
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 22:35

У газмяса в банкоматах валюта?! Не смешите.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 00:27

  diagnostika написав:Это не банк, это курятник.
Сначала навязали автопролонгацию и заставили звонить и отказываться от нее. Сделал.
За день (два три) до окончания вклада, разумеется, никто из банка не звонил.
Приехал забирать депозит.
Мне: "Так вы же деньги не заказывали!"
Говорю: "Так я же звонил, чтобы отказаться от пролонгации".
Короче, это не одно и тоже, как выяснилось, и я ДОЛЖЕН был заказать деньги.
На мой вопрос, где в договоре указание на эту мою обязанность, курицы ответить не смогли


Ви можете знімати гроші у різних відділеннях. Якщо сума є вагомою, її може не бути в наявності, і доведеться замовляти.
Інша справа, ваш менеджер міг запропонувати вам замовити гроші в момент відмови від лонгації. Але не зобов`язаний.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 19:36

есть в скунс мяс в банкомате поставил 0% за снятие с валюты, то в кассе может быть тоже 0%?

по крайней мере можно слить из евро в грн когда будет хороший курс. И даже через банкомат.

UPD:

Без обмежень.

При знятті коштів готівкою в банкоматі/касі банку, встановлена комісія:
— для рахунків в Євро/Доларах США – без комісїї;
— для рахунків у Гривнях в розмірі - 0,5% суми зняття + 1 грн.

За розрахунок карткою в торгівельній мережі комісія не стягується.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 08:30

Re: Укргазбанк

Не зрозумів з тарифів Pro Запас, оплата картою через Інтернет (з якого-небудь Portmone) підпадає під комісію?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:49

  diagnostika написав:Это не банк, это курятник.
Сначала навязали автопролонгацию и заставили звонить и отказываться от нее. Сделал.
За день (два три) до окончания вклада, разумеется, никто из банка не звонил.
Приехал забирать депозит.
Мне: "Так вы же деньги не заказывали!"
Говорю: "Так я же звонил, чтобы отказаться от пролонгации".
Короче, это не одно и тоже, как выяснилось, и я ДОЛЖЕН был заказать деньги.
На мой вопрос, где в договоре указание на эту мою обязанность, курицы ответить не смогли


ПРАВИЛА надання послуг на відкриття та обслуговування вкладних (депозитних) рахунків та поточних рахунків фізичних осіб в АБ «УКРГАЗБАНК»
Автопролонгация
...Продовження строку зберігання коштів відбувається автоматично у випадку не витребування Вкладником свого Депозиту шляхом подання заяви про витребування Депозиту, наданої до відділення Банку у письмовому вигляді або за телефоном контакт-центру 0-800-309-00-0 до дня закінчення строку зберігання коштів та за умови, якщо на момент закінчення строку зберігання коштів в Банку діє відповідний вид Депозиту з можливістю автоматичного продовження строку зберігання коштів.

ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ДЕПОЗИТУ
... Повернення Депозиту, крім Депозитів умовами яких передбачена Автопролонгація, здійснюється Банком в день закінчення Строку зберігання коштів/банківських металів, який зазначений у Договорі, шляхом визначеним Договором...
...видачі готівки з каси Банку за умови подання Вкладником відповідної заяви не пізніше ніж за 2-ва банківські дні до дати закінчення Строку зберігання коштів до відділення банку у письмовій формі.
...Вкладник зобов’язаний:
Повідомити Банк про намір повернення Депозиту умовами якого передбачена Автопролонгація до дня закінчення строку зберігання коштів або до дня закінчення продовженого строку зберігання коштів, за телефоном контакт-центру 0-800-309-00-0 або письмово у відділенні Банку...
YKK
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:48

  Rebel написав:Не зрозумів з тарифів Pro Запас, оплата картою через Інтернет (з якого-небудь Portmone) підпадає під комісію?


Нет, 1гон оплате не пройдет как п2п. Скорее всего
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 09:05

Доброе утро!
Подскажите, какая будет комиссия, если сделать платеж на 125 тыс. грн. через кассу без открытия счета?
Заранее благодарен!
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:22

В газ-мяс коптилке сейчас нету лимита на 75к в сутки. Считается что полный безлим на сумму!

НО нельзя делать более 5 обменный операция на одну карту, платеж будет заблокирован на 1-3 сутки. Надо позвонить чтобы они увеличили лимит на количество операций на пополнение.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 08:23

подскажите кто использует

https://www.forex.ukrgasbank.com/trading-conditions

Там можно купить индексы DAX без плеча? Там тарифы дорогие?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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