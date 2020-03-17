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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 918919920921

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 689
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
102
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 689
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:52

из про-запас сэп не отправляется без комиссий?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:32

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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 06:12

  proftpd66 написав:из про-запас сэп не отправляется без комиссий?

Отправка в отделении имеется ввиду?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 06:54

  sens написав:
  proftpd66 написав:из про-запас сэп не отправляется без комиссий?

Отправка в отделении имеется ввиду?


Ну как пример да
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:54

на Ахматовой 14, евро есть, доллары надо заказывать.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:03

  proftpd66 написав:на Ахматовой 14, евро есть, доллары надо заказывать.

Пишите какой районный центр,тут форум не только Позняков,если что
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:07

sens

Киев. ПОХ (Позняки, Осокорки, Харьковская) :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:12

  proftpd66 написав:sens

Киев. ПОХ (Позняки, Осокорки, Харьковская) :lol:

Я знаю где у тебя ПОХ,у меня на Ахматовой,раньше было помещение,которое очень выгодно продал АТБ.для удобства,если отделение ноунейм,тогда ок,если пишем ул.Ленина,тогда и смт будет не лишним
никому не верю
sens
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