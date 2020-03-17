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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 919920921922

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 689
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
102
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 689
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:43

  ukrprom2014 написав:
  varlo написав:о Киеву - есть где-то доллары?

Только у менял на вокзале по 35


Я про подкрепление отделений спрашивал.
Кстати, на миняйло немного падает.
https://miniaylo.finance.ua/ru/
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 5797
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:49

Re: Укргазбанк

Сегодня по предзаказу выдали окончившийся депозит в долларе (Киев).
Сумма - под фонд.
smut
 
Повідомлень: 365
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  #<1 ... 919920921922
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18.03.2020 11:49
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