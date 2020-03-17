Я про подкрепление отделений спрашивал.
Кстати, на миняйло немного падает.
https://miniaylo.finance.ua/ru/
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 бер, 2020 10:43
Я про подкрепление отделений спрашивал.
Кстати, на миняйло немного падает.
https://miniaylo.finance.ua/ru/
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Сер 18 бер, 2020 11:49
Re: Укргазбанк
Сегодня по предзаказу выдали окончившийся депозит в долларе (Киев).
Сумма - под фонд.
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