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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 920921922923

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 689
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
102
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 689
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 18:24

Re: Укргазбанк

в одессе не хотели покупать пару сотен, брешут нет гривны именно на покупку баксов, когда в очереди платят коммуналку. покупали бы и отдавали вкладчикам - сволочи...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 18:38

Re: Укргазбанк

Гривны нету - у них курс на покупку был 28, когда на рынке меньше.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 05:31

чик а зачем им набираться дорогой валюты? неделька, вторая к народа иссякнет запас гривны и потянутся сдавать "вся нажитое непосильным трудом".
+ массово завозят заробитчан обратно.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 09:59

это ж не я им ценник повесил и не я не отдаю деповалюту отказываясь при этом её покупать.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 13:35

Re: Укргазбанк

А по валютному Proзапасу, что уже забрали ту 1 грн. за покупки в сети?
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Monk23
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 15:08

  varlo написав:Гривны нету - у них курс на покупку был 28, когда на рынке меньше.

так а в чем проблема продать банку доллар с зачислением гривны на гривневый счет. А потом СЭПом куда нужно, или снять гривну позже предварительно заказав сумму?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 17:04

Интернет Банкинг - ЭКО

Про отсутствие 3D secure на Эконом картах к депозитам я уже молчу, но Никто не знает этот ЭКО банкинг когда - нибудь сподобится до возможностей открывать-закрывать депозиты и делать переводы по СЭП ? У меня в браузерной версии даже лимиты изменить невозможно.
v_matsenko
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:01

  Monk23 написав:А по валютному Proзапасу, что уже забрали ту 1 грн. за покупки в сети?

Да.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:02

Re: Укргазбанк

Коллеги, если кто снимал с долларового ПроЗапаса в Киеве в последние дни, как обстоят дела, выдают валютой ?
vladimir07
 
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