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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 бер, 2020 18:24
Re: Укргазбанк
в одессе не хотели покупать пару сотен, брешут нет гривны именно на покупку баксов, когда в очереди платят коммуналку. покупали бы и отдавали вкладчикам - сволочи...
а шо делать?
Додано: П'ят 20 бер, 2020 18:38
Re: Укргазбанк
Гривны нету - у них курс на покупку был 28, когда на рынке меньше.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Нед 22 бер, 2020 05:31
чик а зачем им набираться дорогой валюты? неделька, вторая к народа иссякнет запас гривны и потянутся сдавать "вся нажитое непосильным трудом".
+ массово завозят заробитчан обратно.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 22 бер, 2020 09:59
это ж не я им ценник повесил и не я не отдаю деповалюту отказываясь при этом её покупать.
а шо делать?
Додано: Нед 22 бер, 2020 13:35
Re: Укргазбанк
А по валютному Proзапасу, что уже забрали ту 1 грн. за покупки в сети?
Додано: Нед 22 бер, 2020 15:08
Додано: Нед 22 бер, 2020 17:04
Интернет Банкинг - ЭКО
Про отсутствие 3D secure на Эконом картах к депозитам я уже молчу, но Никто не знает этот ЭКО банкинг когда - нибудь сподобится до возможностей открывать-закрывать депозиты и делать переводы по СЭП ? У меня в браузерной версии даже лимиты изменить невозможно.
Додано: Вів 24 бер, 2020 13:01
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Додано: Вів 24 бер, 2020 14:02
Re: Укргазбанк
Коллеги, если кто снимал с долларового ПроЗапаса в Киеве в последние дни, как обстоят дела, выдают валютой ?
Додано: Вів 24 бер, 2020 17:02
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