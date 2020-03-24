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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 бер, 2020 09:15
Re: Укргазбанк
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Додано: Сер 25 бер, 2020 10:41
Додано: Сер 25 бер, 2020 14:30
Раніше можна було зняти з поточного рахунку у валюті без комісії через 7-денний депозит. А як зараз можна вивести без комісії?
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