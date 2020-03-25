Я знаю где у тебя ПОХ,у меня на Ахматовой,раньше было помещение,которое очень выгодно продал АТБ.для удобства,если отделение ноунейм,тогда ок,если пишем ул.Ленина,тогда и смт будет не лишним
интересно, Вы собираетесь вкладывать в индексы SP500, Dow Jones, DAX, NASDAQ ?
Можете 10 потом купить АТБ
Вам в лс скинуть скан купли-продажи,ради вашего хи-хи. Мне интересна недвижимость в столице,в том числе коммерческая, учитывая на сегодня факт карантина,с арендой многие пролетают,зато на аренде жилья частники в среднем за сутки платят 600 грн и выше. Поэтому,безнал и безденежье пока на пауза. Всем здоровья и терпения-мародерство не за горами
proftpd66 написав: интересно, Вы собираетесь вкладывать в индексы SP500, Dow Jones, DAX, NASDAQ ?
Можете 10 потом купить АТБ
Вам в лс скинуть скан купли-продажи,ради вашего хи-хи. Мне интересна недвижимость в столице,в том числе коммерческая, учитывая на сегодня факт карантина,с арендой многие пролетают,зато на аренде жилья частники в среднем за сутки платят 600 грн и выше. Поэтому,безнал и безденежье пока на пауза. Всем здоровья и терпения-мародерство не за горами
Трамп сказал что отменяет карантин для экономики.
Dow Jones взлетел за 1 день на 11%, впервые с 1933 года
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!