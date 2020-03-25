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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 921922923924

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 689
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
102
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 689
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:15

Re: Укргазбанк

  vladimir07 написав:как обстоят дела, выдают валютой

Валюты нет.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:41

  vladimir07 написав:Коллеги, если кто снимал с долларового ПроЗапаса в Киеве в последние дни, как обстоят дела, выдают валютой ?

в НеКиеве выдают.
по предзаказу.
без блеяния про самолет...
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:30

Раніше можна було зняти з поточного рахунку у валюті без комісії через 7-денний депозит. А як зараз можна вивести без комісії?
Chuprynka
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:34

Re: Укргазбанк

  Chuprynka написав:Раніше можна було зняти з поточного рахунку у валюті без комісії через 7-денний депозит. А як зараз можна вивести без комісії?

Так само, щей 1,75% наллють.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:33

Кто SWIFT отправлял в интерактив брокер? или кто вообще отправлял?

все пучком?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:41

  sens написав:
  proftpd66 написав:sens

Киев. ПОХ (Позняки, Осокорки, Харьковская) :lol:

Я знаю где у тебя ПОХ,у меня на Ахматовой,раньше было помещение,которое очень выгодно продал АТБ.для удобства,если отделение ноунейм,тогда ок,если пишем ул.Ленина,тогда и смт будет не лишним


интересно, Вы собираетесь вкладывать в индексы SP500, Dow Jones, DAX, NASDAQ ?

Можете 10 потом купить АТБ :mrgreen:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:59

  proftpd66 написав:
  sens написав:
  proftpd66 написав:sens

Киев. ПОХ (Позняки, Осокорки, Харьковская) :lol:

Я знаю где у тебя ПОХ,у меня на Ахматовой,раньше было помещение,которое очень выгодно продал АТБ.для удобства,если отделение ноунейм,тогда ок,если пишем ул.Ленина,тогда и смт будет не лишним


интересно, Вы собираетесь вкладывать в индексы SP500, Dow Jones, DAX, NASDAQ ?

Можете 10 потом купить АТБ :mrgreen:

Вам в лс скинуть скан купли-продажи,ради вашего хи-хи. Мне интересна недвижимость в столице,в том числе коммерческая, учитывая на сегодня факт карантина,с арендой многие пролетают,зато на аренде жилья частники в среднем за сутки платят 600 грн и выше. Поэтому,безнал и безденежье пока на пауза. Всем здоровья и терпения-мародерство не за горами
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:05

Re: Укргазбанк

  sens написав:-мародерство не за горами


в це Єуропах вже почалось
https://www.facebook.com/10113748475946 ... rect=false
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:12

  sens написав:
  proftpd66 написав:
интересно, Вы собираетесь вкладывать в индексы SP500, Dow Jones, DAX, NASDAQ ?

Можете 10 потом купить АТБ :mrgreen:

Вам в лс скинуть скан купли-продажи,ради вашего хи-хи. Мне интересна недвижимость в столице,в том числе коммерческая, учитывая на сегодня факт карантина,с арендой многие пролетают,зато на аренде жилья частники в среднем за сутки платят 600 грн и выше. Поэтому,безнал и безденежье пока на пауза. Всем здоровья и терпения-мародерство не за горами



Трамп сказал что отменяет карантин для экономики.

Dow Jones взлетел за 1 день на 11%, впервые с 1933 года
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:39

Re: Укргазбанк

  proftpd66 написав:Dow Jones взлетел за 1 день на 11%, впервые с 1933 года

а потім каменем вниз на -50% :)

вперше із 1888!!!
+50грн !
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