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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 922923924925

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 689
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
102
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 689
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:51

  greenozon написав:
  proftpd66 написав:Dow Jones взлетел за 1 день на 11%, впервые с 1933 года

а потім каменем вниз на -50% :)

вперше із 1888!!!



если не сейчас, то когда? неужеле на пике надо брать?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 00:10

  proftpd66 написав:
  greenozon написав:
  proftpd66 написав:Dow Jones взлетел за 1 день на 11%, впервые с 1933 года

а потім каменем вниз на -50% :)

вперше із 1888!!!



если не сейчас, то когда? неужеле на пике надо брать?

Та ще криза навіть не почалася...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 00:43

  proftpd66 написав:Dow Jones взлетел за 1 день на 11%, впервые с 1933 года


  greenozon написав:а потім каменем вниз на -50% :)

вперше із 1888!!!


  kreuz написав:
  proftpd66 написав:

если не сейчас, то когда? неужеле на пике надо брать?

Та ще криза навіть не почалася...


Это похоже на коррекцию, а не на кризис, посмотрим что будет дальше.

Штат Иллиноиз:

1,865
Positive Tests Confirmed

19
Deaths

14,209
Total Persons Tested


понты :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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  #<1 ... 922923924925
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