если не сейчас, то когда? неужеле на пике надо брать?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 бер, 2020 22:51
если не сейчас, то когда? неужеле на пике надо брать?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Чет 26 бер, 2020 00:10
Та ще криза навіть не почалася...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Чет 26 бер, 2020 00:43
Это похоже на коррекцию, а не на кризис, посмотрим что будет дальше.
Штат Иллиноиз:
1,865
Positive Tests Confirmed
19
Deaths
14,209
Total Persons Tested
понты
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Чет 26 бер, 2020 08:21
Re: Укргазбанк
Державний банк решил меня до инфаркта довести. Открываю мобильное приложение, а там нулевые остатки по всем счетам, еще и карты местами поменяны, теперь первая долларовая, а вторая гривневая. Зашел еще для верности в веб-версию с компа – все то же самое. Сразу вспомнились многочисленные форумные истории о краже средств со счетов этого банка. Уже собрался звонить на теплую линию, но перед этим решил сделать еще эксперимент – почистил кэш и данные андроид-приложения. Запускаю – все балансы вернулись. Но неприятный осадок остался (и это мягко говоря).
Додано: Чет 26 бер, 2020 11:41
Re: Укргазбанк
Не получается в приложении перевести деньги с одной гривневой карты на другую.
Карты обе мои. Лимиты задрал.
5 грн. коммиссии учитываю.
Но один хрен видхилено, недостатно коштив.
Додано: Чет 26 бер, 2020 14:47
Забрал сегодня(Киев) закончившийся доларовый депо. Предварительный заказ в понедельник.
Уговаривали переложить, но выдали все.
Респект.
Додано: Чет 26 бер, 2020 14:52
меньше 150000 ?
никому не верю
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