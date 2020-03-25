Додано: Чет 26 бер, 2020 08:21

Державний банк решил меня до инфаркта довести. Открываю мобильное приложение, а там нулевые остатки по всем счетам, еще и карты местами поменяны, теперь первая долларовая, а вторая гривневая. Зашел еще для верности в веб-версию с компа – все то же самое. Сразу вспомнились многочисленные форумные истории о краже средств со счетов этого банка. Уже собрался звонить на теплую линию, но перед этим решил сделать еще эксперимент – почистил кэш и данные андроид-приложения. Запускаю – все балансы вернулись. Но неприятный осадок остался (и это мягко говоря).