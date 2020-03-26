zzzzzz Брехуны. В новостях тоже прочитал, думал журналюги перекрутили. А нет, они и на своем оф.сайте разместили брехню.
* - надбавки до процентних ставок не сумуються.
Может завтра увеличат надбавку до 2,25% в дол
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2020 21:50
zzzzzz Брехуны. В новостях тоже прочитал, думал журналюги перекрутили. А нет, они и на своем оф.сайте разместили брехню.
* - надбавки до процентних ставок не сумуються.
Может завтра увеличат надбавку до 2,25% в дол
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:10
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:20
vladimir07
Снимал пролонг по горячке...договаривался с отделением , отдельно, по телефону.
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