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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 923924925926

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 689
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
102
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 689
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:50

zzzzzz Брехуны. В новостях тоже прочитал, думал журналюги перекрутили. А нет, они и на своем оф.сайте разместили брехню.
* - надбавки до процентних ставок не сумуються. :mrgreen:
Может завтра увеличат надбавку до 2,25% в дол :?: :D
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:10

  ABulba написав:Забрал сегодня(Киев) закончившийся доларовый депо. Предварительный заказ в понедельник.
Уговаривали переложить, но выдали все.
Респект.


Вы для предзаказа ходили очно в отделение или договаривались по телефону ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:20

vladimir07
Снимал пролонг по горячке...договаривался с отделением , отдельно, по телефону.
ABulba
 
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