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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 689
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
102
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 689
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:50

zzzzzz Брехуны. В новостях тоже прочитал, думал журналюги перекрутили. А нет, они и на своем оф.сайте разместили брехню.
* - надбавки до процентних ставок не сумуються. :mrgreen:
Может завтра увеличат надбавку до 2,25% в дол :?: :D
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:10

  ABulba написав:Забрал сегодня(Киев) закончившийся доларовый депо. Предварительный заказ в понедельник.
Уговаривали переложить, но выдали все.
Респект.


Вы для предзаказа ходили очно в отделение или договаривались по телефону ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:20

vladimir07
Снимал пролонг по горячке...договаривался с отделением , отдельно, по телефону.
ABulba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:43

Уже убрали с сайта вчерашнюю новость о начислении повышенной процентной ставки на период действия карантина. А как обещали... беспрецедентная ставка 5.25 в долларах и 15 в гривне
citramon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:13

  citramon написав:Уже убрали с сайта вчерашнюю новость о начислении повышенной процентной ставки на период действия карантина. А как обещали... беспрецедентная ставка 5.25 в долларах и 15 в гривне


Еще не вечер, наберитесь терпения
Scholar
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:03

Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:51
Marshalll написав:
Для информации тезисно:
Закончился депозит в Укргазе – 3,5 тыс. долл.
Отделение в Киеве.
Сумму на выдачу заказал вчера утром.
Сегодня отдали 1 тыс.
Уговаривали остальное забрать гривной по курсу 27,95
Спросил, отдадут ли остаток завтра – отвечают, что не знают, завезут ли достаточно количество доллара или нет.
P.S. Две недели тому назад, в этом же отделении жена забирала сумму в два раза больше – под фонд, отдали без вопросов и задержек.




Если кому-то интересно развитие сюжета сей комедии то продолжу:

Сегодня после обращения к оператору было заявлено, что валюты нет и ни чего выдать не могут.

После этого я позвонил на горячую линию, где по сути вопроса лепили отговорки.

Далее перезвонил на ту же горячую линию, но уже перешёл в раздел жалобы и предложения, где на автоответчик наговорил всё что думаю.

Никто ещё по этой моей жалобе не перезвонил.

После всех этих телодвижений опять обратился в то же самое отделение к его начальнику, который вновь сообщил что им валюта всё ещё не поступала.
На что ответил, что на горячей линии сказали что он ответственен в сложившийся ситуации и предложил ему выдать хоть какую-то часть от надлежащей мне суммы.

После нескольких минут размышления было предложено к выдаче 600 долларов, которые и были выданы ветхими купюрами номиналом по 20-50.
Таким образом, всего за два дня было выбито из банка чуть менее 50% суммы депозита.


В следующий рабочий день - понедельник в банке рекомендовали ни в коем случае не приходить, ибо валюты точно не будет.

Плюнул, и пошёл в другое ближайшее отделение этого банка. Там приняли заявку и обещали всю сумму на вторник.

Ну что ж, посмотрим…
Marshalll
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:48

Re: Укргазбанк

  zzzzzz написав:банк пишет в новостях , начал искать в тарифах, и не нашел таких ставок, господа, подскажите это при каких условиях 15% в гривне и ДО 5% в долларе ?

Так, відкрити депозитний вклад в УКРГАЗБАНКУ в гривні на строк від 3 до 6 місяців можна під 14% річних, а при сумі вкладу від 200 тис гривень, ставка за вкладом може бути підвищена до 15% річних?????????.
При розміщенні вкладу в доларах США на строк від 7 днів базова ставка буде 2,25%, але при сумі вкладу від 20 тис доларів США, вона може зрости до 5% річних????.

Якщо ж клієнт має вільні кошти у євро та відкриє вклад на строк від 9 до 12 місяців, його базова ставка за вкладом становить 2,5% річних, а при сумі вкладу від 10 тис. євро може зрости до 4,5% річних.?????????


https://www.ukrgasbank.com/press_center ... _karantina


новость стала неактивной после обеда, что-то поменялось?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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