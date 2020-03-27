zzzzzz Брехуны. В новостях тоже прочитал, думал журналюги перекрутили. А нет, они и на своем оф.сайте разместили брехню.
* - надбавки до процентних ставок не сумуються.
Может завтра увеличат надбавку до 2,25% в дол
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2020 21:50
zzzzzz Брехуны. В новостях тоже прочитал, думал журналюги перекрутили. А нет, они и на своем оф.сайте разместили брехню.
* - надбавки до процентних ставок не сумуються.
Может завтра увеличат надбавку до 2,25% в дол
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:10
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:20
vladimir07
Снимал пролонг по горячке...договаривался с отделением , отдельно, по телефону.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:43
Уже убрали с сайта вчерашнюю новость о начислении повышенной процентной ставки на период действия карантина. А как обещали... беспрецедентная ставка 5.25 в долларах и 15 в гривне
Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:13
Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:03
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:51
Marshalll написав:
Для информации тезисно:
Закончился депозит в Укргазе – 3,5 тыс. долл.
Отделение в Киеве.
Сумму на выдачу заказал вчера утром.
Сегодня отдали 1 тыс.
Уговаривали остальное забрать гривной по курсу 27,95
Спросил, отдадут ли остаток завтра – отвечают, что не знают, завезут ли достаточно количество доллара или нет.
P.S. Две недели тому назад, в этом же отделении жена забирала сумму в два раза больше – под фонд, отдали без вопросов и задержек.
Если кому-то интересно развитие сюжета сей комедии то продолжу:
Сегодня после обращения к оператору было заявлено, что валюты нет и ни чего выдать не могут.
После этого я позвонил на горячую линию, где по сути вопроса лепили отговорки.
Далее перезвонил на ту же горячую линию, но уже перешёл в раздел жалобы и предложения, где на автоответчик наговорил всё что думаю.
Никто ещё по этой моей жалобе не перезвонил.
После всех этих телодвижений опять обратился в то же самое отделение к его начальнику, который вновь сообщил что им валюта всё ещё не поступала.
На что ответил, что на горячей линии сказали что он ответственен в сложившийся ситуации и предложил ему выдать хоть какую-то часть от надлежащей мне суммы.
После нескольких минут размышления было предложено к выдаче 600 долларов, которые и были выданы ветхими купюрами номиналом по 20-50.
Таким образом, всего за два дня было выбито из банка чуть менее 50% суммы депозита.
В следующий рабочий день - понедельник в банке рекомендовали ни в коем случае не приходить, ибо валюты точно не будет.
Плюнул, и пошёл в другое ближайшее отделение этого банка. Там приняли заявку и обещали всю сумму на вторник.
Ну что ж, посмотрим…
Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:48
Re: Укргазбанк
новость стала неактивной после обеда, что-то поменялось?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:41
Re: Укргазбанк
Хотелка в 15 % годовых превратилась в банер:
"УКРГАЗБАНК у період карантину піклується про доходи українців
Державний УКРГАЗБАНК піклується про доходи українців, особливо під час карантину та посиленої протидії уряду у розповсюдженні вірусу, а тому впроваджує надбавки до депозитів як у національній, так і в іноземній валюті.
Так, депозити в національній валюті передбачають:
+1% річних при автоматичній пролонгації вкладу;
+1% річних при переоформленні вкладу на новий строк на аналогічну до попереднього строку кількість днів.
Надбавки до депозитів в доларах США та євро складають:
+0,5% річних при автоматичній пролонгації вкладу;
+0,5% річних при переоформлені вкладу на новий строк на аналогічну до попереднього строку кількість днів;
+0,5% річних при розміщенні вкладів від 20 тисяч доларів США/ 10 тисяч євро на строк від 32 до 730 днів (від 1 до 24 місяців);
+0,5% річних при розміщенні нового вкладу на строк до 92 днів (до 3 місяців). Зокрема, новим вкладом вважаються виключно нові кошти, що попередньо не були розміщені в банку на рахунках;
+0,5% річних за розміщення вкладу в доларах США або євро в разі, якщо у клієнта попередній депозит був розміщений в національній валюті.
Детальніше з умовами депозитних програм УКРГАЗБАНКУ можна ознайомитися на сайті, а поповнити чи пролонгувати вклад - у контакт-центрі (0800-309-000) в режимі 24/7."
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:31
этот баннер на неделю старше.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Суб 28 бер, 2020 12:11
Re: Укргазбанк
Оказывается если переустанавливал-перерегистрировал приложение( новый телефон) блок на переводы 1 сутки.
Может и разумно, но могли бы и отменить после идентификации на 0800.
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