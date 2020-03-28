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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 бер, 2020 14:29
Валюту надо заказывать на отделении или через гарячку?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Нед 29 бер, 2020 15:31
Investor_K написав:
Валюту надо заказывать на отделении или через гарячку?
отделении, и там скажут что ее нет
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gonzo
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