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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 924925926927

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 689
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
102
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 689
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:29

Re: Укргазбанк

Валюту надо заказывать на отделении или через гарячку?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлень: 5657
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:31

  Investor_K написав:Валюту надо заказывать на отделении или через гарячку?

отделении, и там скажут что ее нет
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 09:51

  gonzo написав:
  Investor_K написав:Валюту надо заказывать на отделении или через гарячку?

отделении, и там скажут что ее нет

или она есть:
например, я и уже её забирал, и еще заказал.
такшо пока Укргазу респект, тфутфутфу
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:14

Re: Укргазбанк

Было сообщение о отмене блокировки
1% +1грн при торговой операции.
Это так?
Могу я потратить ту сумму которая светится балансом?
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:25

Re: Укргазбанк

Да. Блокировок нет. Что видем то и платим.
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:36

Депозит

Сегодня отдали депозиты 3000$ и 1200€. Харьков
Заказывал валюту в четверг. Дозвониться до отделения смог раза с 20го. Причем звонил во все отделения Харькова. В итоге ближе к концу рабочего дня дозвонился, немного поуговаривали продлить. Сегодня отдали без проблем. Претензий не имею.
Respect_ua
 
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  #<1 ... 924925926927
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