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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 бер, 2020 15:29
Re: Укргазбанк
Валюту надо заказывать на отделении или через гарячку?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Нед 29 бер, 2020 16:31
Додано: Пон 30 бер, 2020 09:51
Додано: Пон 30 бер, 2020 14:14
Re: Укргазбанк
Было сообщение о отмене блокировки
1% +1грн при торговой операции.
Это так?
Могу я потратить ту сумму которая светится балансом?
Додано: Пон 30 бер, 2020 16:25
Re: Укргазбанк
Да. Блокировок нет. Что видем то и платим.
Додано: Пон 30 бер, 2020 16:36
Депозит
Сегодня отдали депозиты 3000$ и 1200€. Харьков
Заказывал валюту в четверг. Дозвониться до отделения смог раза с 20го. Причем звонил во все отделения Харькова. В итоге ближе к концу рабочего дня дозвонился, немного поуговаривали продлить. Сегодня отдали без проблем. Претензий не имею.
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