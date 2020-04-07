В валюте на год получается 3,25% дол, 2,5% евро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 бер, 2020 11:33
В валюте на год получается 3,25% дол, 2,5% евро
Додано: Сер 01 кві, 2020 09:14
Перекази не працюють
Пройшов місяць + короновірус, а десктопний Екобанк як не давав робити перекази на інші картки, так і не дає!!!
Іди в банкомат, а потім ще у термінал.
Отакої НЕ ВИХОДЬ ІЗ ДОМУ від Укргазбанку
1) Чому не працюють перекази на картку іншого банку в еко-банку веб версії?
2) Чому підтримка по 0800309000 каже що підримка веб версіі не ведеться, і це тільки можно дізнатися за цим телефоном, і інформації більше неде немає?
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Чет 02 кві, 2020 09:50
Нарешті, сьогодні спрацювало.
Дякую!
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Чет 02 кві, 2020 11:25
Re: Укргазбанк
Как в Укргазе работают отделения? В стандартном режиме или есть изменения? На сайте не нашел обновления о режиме работы.
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 21:02
Re: Укргазбанк
В стандартном
Додано: Вів 07 кві, 2020 22:15
Додано: Вів 07 кві, 2020 22:28
Приложение
Ни у кого не было при логине в приложение выдает ошибку - вибачте сталася помилка входу, спробуйте ще
Пароль 100% правильный, если ввести некорректный то ошибка другая.
Андроид,
Додано: Вів 07 кві, 2020 22:49
Ок!
Востаннє редагувалось Meridian в Вів 07 кві, 2020 23:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 07 кві, 2020 23:08
На Мінфіні багато скарг, що банк не повертає валютні депо! На форумі присутній представник банку, хотілось б почути коментар...
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