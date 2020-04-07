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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 925926927928

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 691
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 691
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 11:33

  ricardo написав:
  Investor_K написав:Депозиты в долларе есть интересные проценты?

Максимум 2.75% річних.

В валюте на год получается 3,25% дол, 2,5% евро https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/eco_dep/
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 09:14

Перекази не працюють


Пройшов місяць + короновірус, а десктопний Екобанк як не давав робити перекази на інші картки, так і не дає!!!

Іди в банкомат, а потім ще у термінал.

Отакої НЕ ВИХОДЬ ІЗ ДОМУ від Укргазбанку :twisted:

1) Чому не працюють перекази на картку іншого банку в еко-банку веб версії?
2) Чому підтримка по 0800309000 каже що підримка веб версіі не ведеться, і це тільки можно дізнатися за цим телефоном, і інформації більше неде немає?

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 09:50

  s0v7a написав:
Пройшов місяць + короновірус, а десктопний Екобанк як не давав робити перекази на інші картки, так і не дає!!!

Іди в банкомат, а потім ще у термінал.

Отакої НЕ ВИХОДЬ ІЗ ДОМУ від Укргазбанку :twisted:

1) Чому не працюють перекази на картку іншого банку в еко-банку веб версії?
2) Чому підтримка по 0800309000 каже що підримка веб версіі не ведеться, і це тільки можно дізнатися за цим телефоном, і інформації більше неде немає?

ВО


Нарешті, сьогодні спрацювало.

Дякую!

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 11:25

Re: Укргазбанк

Как в Укргазе работают отделения? В стандартном режиме или есть изменения? На сайте не нашел обновления о режиме работы.
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_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 21:02

Re: Укргазбанк

_PORT_UA написав:Как в Укргазе работают отделения? В стандартном режиме или есть изменения? На сайте не нашел обновления о режиме работы.


В стандартном
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 18:59

Як банк віддає валютне депо? Поділіться інфою...
Meridian
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 22:15

  Meridian написав:Як банк віддає валютне депо? Поділіться інфою...

пару дней назад забрал в размере до фонда, без вопросов.
deniska
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 22:28

Приложение

Ни у кого не было при логине в приложение выдает ошибку - вибачте сталася помилка входу, спробуйте ще
Пароль 100% правильный, если ввести некорректный то ошибка другая.
Андроид,
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 22:49

  deniska написав:
  Meridian написав:Як банк віддає валютне депо? Поділіться інфою...

пару дней назад забрал в размере до фонда, без вопросов.

Ок!
Востаннє редагувалось Meridian в Вів 07 кві, 2020 23:09, всього редагувалось 1 раз.
Meridian
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:08

На Мінфіні багато скарг, що банк не повертає валютні депо! На форумі присутній представник банку, хотілось б почути коментар...
Meridian
 
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