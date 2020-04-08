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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 926927928929

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 691
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 691
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:32

  Meridian написав: На форумі присутній представник банку, хотілось б почути коментар...

На форуме нет представителя банка
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 03:06

  gonzo написав:Ни у кого не было при логине в приложение выдает ошибку - вибачте сталася помилка входу, спробуйте ще
Пароль 100% правильный, если ввести некорректный то ошибка другая.
Андроид,

Снесите приложение и установите заново. Мне помогало.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 04:49

  ГеннадийUA написав:Забыл пароль входа в Эко-банк, подскажите, кто сталкивался, процедуру сброса.
pavlovichandrey1999
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