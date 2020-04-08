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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 кві, 2020 23:32
Додано: Сер 08 кві, 2020 03:06
Додано: Чет 09 кві, 2020 04:49
Додано: Чет 09 кві, 2020 09:01
А всем по прозапасу валютному проценты упали? а то мне что-то не приходила смс, а в мобильном приложении показывает нет никаких операций
Додано: Чет 09 кві, 2020 21:13
Diablo1977
упали
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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