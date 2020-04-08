На форуме нет представителя банка
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 кві, 2020 23:32
Додано: Сер 08 кві, 2020 03:06
Додано: Чет 09 кві, 2020 04:49
Додано: Чет 09 кві, 2020 09:01
А всем по прозапасу валютному проценты упали? а то мне что-то не приходила смс, а в мобильном приложении показывает нет никаких операций
Додано: Чет 09 кві, 2020 21:13
Diablo1977
упали
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Чет 09 кві, 2020 23:44
Re: Укргазбанк
Подскажите кто сталкивался. На текущем валютном счете (моем) есть доллары, заканчивается срок возможного пополнения моего долларового депозита. Есть ли возможность осуществить перевод через оператора горячей линии банка (со своего "финансового" телефона, со всеми возможными подтверждениями)? Остаток на счете оператор сообщает, сталкивался.
|