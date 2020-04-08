RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 926927928929

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 691
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 691
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:32

  Meridian написав: На форумі присутній представник банку, хотілось б почути коментар...

На форуме нет представителя банка
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2104
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 03:06

  gonzo написав:Ни у кого не было при логине в приложение выдает ошибку - вибачте сталася помилка входу, спробуйте ще
Пароль 100% правильный, если ввести некорректный то ошибка другая.
Андроид,

Снесите приложение и установите заново. Мне помогало.
IDAN
 
Повідомлень: 82
З нами з: 01.03.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 04:49

  ГеннадийUA написав:Забыл пароль входа в Эко-банк, подскажите, кто сталкивался, процедуру сброса.
pavlovichandrey1999
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 09.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 09:01

А всем по прозапасу валютному проценты упали? а то мне что-то не приходила смс, а в мобильном приложении показывает нет никаких операций :shock:
Diablo1977
 
Повідомлень: 319
З нами з: 05.10.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 21:13

Diablo1977

упали
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2493
З нами з: 22.12.16
Подякував: 175 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 23:44

Re: Укргазбанк

Подскажите кто сталкивался. На текущем валютном счете (моем) есть доллары, заканчивается срок возможного пополнения моего долларового депозита. Есть ли возможность осуществить перевод через оператора горячей линии банка (со своего "финансового" телефона, со всеми возможными подтверждениями)? Остаток на счете оператор сообщает, сталкивался.
VASH
 
Повідомлень: 458
З нами з: 26.10.09
Подякував: 40 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:28

  VASH написав:Подскажите кто сталкивался. На текущем валютном счете (моем) есть доллары, заканчивается срок возможного пополнения моего долларового депозита. Есть ли возможность осуществить перевод через оператора горячей линии банка (со своего "финансового" телефона, со всеми возможными подтверждениями)? Остаток на счете оператор сообщает, сталкивался.

Да,в Укргазе можно через КЦ пополнять депозиты
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2624
З нами з: 06.03.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 308 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 02:05

velvet
Спасибо +1
VASH
 
Повідомлень: 458
З нами з: 26.10.09
Подякував: 40 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 02:37

Re: Укргазбанк

  velvet написав:Да,в Укргазе можно через КЦ пополнять депозиты

Увага!
деякі валютні депозити можна поповняти від 50+ (50$ мін. сума), сам на такому попалився недавно :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8083
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 926927928929
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.