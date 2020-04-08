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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 927928929930

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 691
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 691
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 14:46

питання знаючим щодо нововведення банку - віртуальні карти із хорошим % на залишок

https://news.finance.ua/ua/news/-/46846 ... ank-onlajn

чи дійсно все так просто як описано (1 клік в додатку), 2) нічого не сказано за комісії і тарифи (вхід-вихід)
+50грн !
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