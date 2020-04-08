питання знаючим щодо нововведення банку - віртуальні карти із хорошим % на залишок
https://news.finance.ua/ua/news/-/46846 ... ank-onlajn
чи дійсно все так просто як описано (1 клік в додатку), 2) нічого не сказано за комісії і тарифи (вхід-вихід)
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 кві, 2020 14:46
питання знаючим щодо нововведення банку - віртуальні карти із хорошим % на залишок
https://news.finance.ua/ua/news/-/46846 ... ank-onlajn
чи дійсно все так просто як описано (1 клік в додатку), 2) нічого не сказано за комісії і тарифи (вхід-вихід)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|