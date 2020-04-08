питання знаючим щодо нововведення банку - віртуальні карти із хорошим % на залишок
https://news.finance.ua/ua/news/-/46846 ... ank-onlajn
чи дійсно все так просто як описано (1 клік в додатку), 2) нічого не сказано за комісії і тарифи (вхід-вихід)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 кві, 2020 14:46
питання знаючим щодо нововведення банку - віртуальні карти із хорошим % на залишок
https://news.finance.ua/ua/news/-/46846 ... ank-onlajn
чи дійсно все так просто як описано (1 клік в додатку), 2) нічого не сказано за комісії і тарифи (вхід-вихід)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 12 кві, 2020 18:16
12% на залишок? Це що, майже держбанк випередив гусарів? Не забувайте, що ці му*** беруть за вихідний р2р.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 12 кві, 2020 18:54
Наскільки я зрозумів, ці віртуальні картки - той же "прозапас", тільки без пластику і з можливістю відкрити дистанційно. Я відкрив доларову "віртуалку", мені написало, що відсоток на залишок 1.5%. До цього в мене були тільки гривневий прозапас і доларовий економ, на який нещодавно впав депозит, що закінчився. Але перевести долари з економа на віртуальний прозапас в андроїд-додатку неможливо, при виборі джерела переказу доларової економки у списку призначення доступний тільки гривневий прозапас. Поки що думаю, спробувати перекласти ці долари по дзвінку чи виносити їх з газу взагалі.
Додано: Нед 12 кві, 2020 20:21
Re: Укргазбанк
єтіть його налєву!
це якраз був мій план-фікс... ((
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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