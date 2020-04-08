присмотритесь, на неправильный плюется и предлагает колл центр, на правильный - помилка входу попробуйте позже
маразм конечно и проблема массовая и не фиксят
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 кві, 2020 18:54
Додано: Пон 13 кві, 2020 21:03
gonzo
глаз-алмАз!
до речі, я десь тут на днях читав, що керівник приват24 звалив із ПБ і пішов в УкрГаз
може це воно почалось?
погуглив, знайшов!
+50грн !
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