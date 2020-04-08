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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 928929930931

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 692
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 692
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 18:54

  greenozon написав:Реакція 100% одна і та ж що на правильний пароль, що на поганий!!!
WTF?
:)

присмотритесь, на неправильный плюется и предлагает колл центр, на правильный - помилка входу попробуйте позже
маразм конечно и проблема массовая и не фиксят
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:03

gonzo
глаз-алмАз!

до речі, я десь тут на днях читав, що керівник приват24 звалив із ПБ і пішов в УкрГаз

може це воно почалось? :mrgreen: :mrgreen:

погуглив, знайшов!
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+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 11:31

а на гривневой виртуалке подержать под 12?
ну пополнить/снять без комиса?
ну хотя бы с/на свою зарплатную
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 13:33

"Вибачте, сталася помилка входу... Будь ласка, спробуйте ще

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ramaz
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 00:15

  ramaz написав:Коллеги, кто-то решил вопрос с входом в приложение?

что за вопрос, вхожу без проблем
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  ramaz написав:Коллеги, кто-то решил вопрос с входом в приложение?

Все работает без проблем.
IDAN
 
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