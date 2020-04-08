присмотритесь, на неправильный плюется и предлагает колл центр, на правильный - помилка входу попробуйте позже
маразм конечно и проблема массовая и не фиксят
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 кві, 2020 18:54
Додано: Пон 13 кві, 2020 21:03
gonzo
глаз-алмАз!
до речі, я десь тут на днях читав, що керівник приват24 звалив із ПБ і пішов в УкрГаз
може це воно почалось?
погуглив, знайшов!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 14 кві, 2020 11:31
а на гривневой виртуалке подержать под 12?
ну пополнить/снять без комиса?
ну хотя бы с/на свою зарплатную
Додано: Вів 14 кві, 2020 13:33
"Вибачте, сталася помилка входу... Будь ласка, спробуйте ще
Коллеги, кто-то решил вопрос с входом в приложение?
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
Додано: Сер 15 кві, 2020 00:15
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Сер 15 кві, 2020 00:29
Додано: Сер 15 кві, 2020 07:02
Аналогично, всё работает. Проблема как вы её описываете, была пару раз год назад. Дальше без проблем.
Додано: Сер 15 кві, 2020 07:10
Нужно ли сейчас звонить на горячую линию и заказывать доллары для получения с закончившегося депозита или уже все нормально?
Додано: Сер 15 кві, 2020 07:26
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 15 кві, 2020 08:33
Если хотите проблем то заказывать не нужно
|