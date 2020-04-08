|
|
|
Укргазбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 кві, 2020 08:37
Искатель написав:
Нужно ли сейчас звонить на горячую линию и заказывать доллары для получения с закончившегося депозита или уже все нормально?
Сейчас нужно заказывать непосредственно в отделении (можно звонком) На горячей линии принимают заказ только в том случае, если ваше отделение не отвечает на звонки (с ваших слов), в таком случае они сами связываются с отделением и вам перезванивает менеджер. Я думаю, лучше заказать.
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
-
Oktawa
-
-
- Повідомлень: 132
- З нами з: 08.11.17
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 кві, 2020 11:08
Oktawa написав:
Сейчас нужно заказывать непосредственно в отделении (можно звонком)
А за скільки днів? за три робочих?
-
ricardo
-
-
- Повідомлень: 437
- З нами з: 20.03.09
- Подякував: 313 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 кві, 2020 12:05
ramaz написав:
Коллеги, кто-то решил вопрос с входом в приложение?
ГЛЮЧИТЬ до сих пір
аналогічно як пару днів тому
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 8123
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 15 кві, 2020 12:19
greenozon написав: ramaz написав:
Коллеги, кто-то решил вопрос с входом в приложение?
ГЛЮЧИТЬ до сих пір
аналогічно як пару днів тому
Я уже порешал...
Звоните на горячку - там будут убеждать, что такая ошибка из-за плохого соединения (интернет). На это не ведемся ибо с инетом все ОК.
Удалили регистрацию, чистим кеш приложения и регистрируемся заново - все работает.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
-
ramaz
-
-
- Повідомлень: 412
- З нами з: 12.07.17
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 кві, 2020 13:04
подкормил вчера евровый депозит и случайно подсмотрел охренительное количество пачек с валютой в сейфе у кассира
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 10970
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 314 раз.
- Подякували: 1544 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 15 кві, 2020 13:30
ricardo написав: Oktawa написав:
Сейчас нужно заказывать непосредственно в отделении (можно звонком)
А за скільки днів? за три робочих?
Я заказывала за 5 рабочих дней.
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
-
Oktawa
-
-
- Повідомлень: 132
- З нами з: 08.11.17
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 кві, 2020 13:50
сегодня был в отделении снял с прозапаса 1,5к у.е. без предварительного заказа - хотел больше, дали только 1,5к и обещали позвонить по наличию
-
Diablo1977
-
-
- Повідомлень: 320
- З нами з: 05.10.08
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|