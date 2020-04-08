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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 929930931932

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 692
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 692
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 08:37

  Искатель написав:Нужно ли сейчас звонить на горячую линию и заказывать доллары для получения с закончившегося депозита или уже все нормально?

Сейчас нужно заказывать непосредственно в отделении (можно звонком) На горячей линии принимают заказ только в том случае, если ваше отделение не отвечает на звонки (с ваших слов), в таком случае они сами связываются с отделением и вам перезванивает менеджер. Я думаю, лучше заказать.
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:08

Re: Укргазбанк

  Oktawa написав:Сейчас нужно заказывать непосредственно в отделении (можно звонком)

А за скільки днів? за три робочих?
ricardo
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:05

  ramaz написав:Коллеги, кто-то решил вопрос с входом в приложение?


ГЛЮЧИТЬ до сих пір
аналогічно як пару днів тому
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:19

  greenozon написав:
  ramaz написав:Коллеги, кто-то решил вопрос с входом в приложение?


ГЛЮЧИТЬ до сих пір
аналогічно як пару днів тому


Я уже порешал...
Звоните на горячку - там будут убеждать, что такая ошибка из-за плохого соединения (интернет). На это не ведемся ибо с инетом все ОК.
Удалили регистрацию, чистим кеш приложения и регистрируемся заново - все работает.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 13:04

Re: Укргазбанк

подкормил вчера евровый депозит и случайно подсмотрел охренительное количество пачек с валютой в сейфе у кассира
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 13:30

  ricardo написав:
  Oktawa написав:Сейчас нужно заказывать непосредственно в отделении (можно звонком)

А за скільки днів? за три робочих?

Я заказывала за 5 рабочих дней.
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 13:50

сегодня был в отделении снял с прозапаса 1,5к у.е. без предварительного заказа - хотел больше, дали только 1,5к и обещали позвонить по наличию
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