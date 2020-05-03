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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 тра, 2020 16:45
Когда капнут проценты по прозапасам?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Нед 03 тра, 2020 19:46
Investor_K написав:
Когда капнут проценты по прозапасам?
04.05 должны вроде.
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IDAN
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Додано: Пон 04 тра, 2020 16:12
IDAN
В 21.00?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 5744
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 517 раз.
-
- Профіль
-
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