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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 тра, 2020 16:45
Re: Укргазбанк
Когда капнут проценты по прозапасам?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Нед 03 тра, 2020 19:46
Додано: Вів 05 тра, 2020 06:26
Сегодня утром Укргаз понизил ставки по депо.
как говорится - годовщине победы посвящается...
Еще вчера можно было спокойно зайти в грн на 6 мес под 14% , а сегодня уже всьо.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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