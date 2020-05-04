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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 692
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 692
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 16:45

Re: Укргазбанк

Когда капнут проценты по прозапасам?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 19:46

  Investor_K написав:Когда капнут проценты по прозапасам?

04.05 должны вроде.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 16:12

IDAN

В 21.00?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 16:54

  Investor_K написав:IDAN

В 21.00?

Да, в прошлый раз в 20.36 прилетели.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 06:26

Сегодня утром Укргаз понизил ставки по депо.
как говорится - годовщине победы посвящается...
Еще вчера можно было спокойно зайти в грн на 6 мес под 14% , а сегодня уже всьо.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:12

В Андроид-клиенте после обновления появилась отправка СЭП-перевода на произвольные реквизиты. Тарифы на эту операцию, естественно, днем с огнем не найдешь, но, зная жадность Газа, думаю, как минимум 1% + 5грн.
Julio
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:27

  Julio написав:В Андроид-клиенте после обновления появилась отправка СЭП-перевода на произвольные реквизиты. Тарифы на эту операцию, естественно, днем с огнем не найдешь, но, зная жадность Газа, думаю, как минимум 1% + 5грн.


При создании платежа показывает комиссия 0, создал платеж, но уже минут 20 висит в обработке, я не уверен что эта фича вообще работает.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:30

Re: Укргазбанк

  Julio написав:думаю, как минимум 1% + 5грн


ці обкурені укргаз-івці беруть цю комісію навіть при переказі МІЖ СВОЇМИ КАРТАМИ!!!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:45

  greenozon написав:
  Julio написав:думаю, как минимум 1% + 5грн


ці обкурені укргаз-івці беруть цю комісію навіть при переказі МІЖ СВОЇМИ КАРТАМИ!!!


Между про-зарас доллар евро ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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