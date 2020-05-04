|
|
|
Укргазбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 тра, 2020 16:45
Когда капнут проценты по прозапасам?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 5744
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 518 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 тра, 2020 19:46
Investor_K написав:
Когда капнут проценты по прозапасам?
04.05 должны вроде.
-
IDAN
-
-
- Повідомлень: 85
- З нами з: 01.03.17
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 тра, 2020 16:12
IDAN
В 21.00?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 5744
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 518 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 тра, 2020 16:54
Investor_K написав:IDAN
В 21.00?
Да, в прошлый раз в 20.36 прилетели.
-
IDAN
-
-
- Повідомлень: 85
- З нами з: 01.03.17
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 тра, 2020 06:26
Сегодня утром Укргаз понизил ставки по депо.
как говорится - годовщине победы посвящается...
Еще вчера можно было спокойно зайти в грн на 6 мес под 14% , а сегодня уже всьо.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3468
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 624 раз.
- Подякували: 401 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 тра, 2020 10:12
В Андроид-клиенте после обновления появилась отправка СЭП-перевода на произвольные реквизиты. Тарифы на эту операцию, естественно, днем с огнем не найдешь, но, зная жадность Газа, думаю, как минимум 1% + 5грн.
-
Julio
-
-
- Повідомлень: 185
- З нами з: 12.10.16
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 тра, 2020 10:27
Julio написав:
В Андроид-клиенте после обновления появилась отправка СЭП-перевода на произвольные реквизиты. Тарифы на эту операцию, естественно, днем с огнем не найдешь, но, зная жадность Газа, думаю, как минимум 1% + 5грн.
При создании платежа показывает комиссия 0, создал платеж, но уже минут 20 висит в обработке, я не уверен что эта фича вообще работает.
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 470
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 тра, 2020 10:30
Julio написав:
думаю, как минимум 1% + 5грн
ці обкурені укргаз-івці беруть цю комісію навіть при переказі МІЖ СВОЇМИ КАРТАМИ!!!
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 8281
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 520 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 05 тра, 2020 10:45
greenozon написав: Julio написав:
думаю, как минимум 1% + 5грн
ці обкурені укргаз-івці беруть цю комісію навіть при переказі МІЖ СВОЇМИ КАРТАМИ!!!
Между про-зарас доллар евро ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 2743
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|