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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:46
greenozon написав: Julio написав:
думаю, как минимум 1% + 5грн
ці обкурені укргаз-івці беруть цю комісію навіть при переказі МІЖ СВОЇМИ КАРТАМИ!!!
Пробросил сепом тестовую сумму.
Взяли 0.
До Аллы дошло минут за 45.
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BigMan
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:06
gonzo написав: greenozon написав:
Реакція 100% одна і та ж що на правильний пароль, що на поганий!!!
WTF?
присмотритесь, на неправильный плюется и предлагает колл центр, на правильный - помилка входу попробуйте позже
маразм конечно и проблема массовая и не фиксят
Опять 25 помилка мобильного додатку
У кого-нибудь работает сейчас вход в апликуху?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:10
pharus написав: gonzo написав: greenozon написав:
Реакція 100% одна і та ж що на правильний пароль, що на поганий!!!
WTF?
присмотритесь, на неправильный плюется и предлагает колл центр, на правильный - помилка входу попробуйте позже
маразм конечно и проблема массовая и не фиксят
Опять 25 помилка мобильного додатку
У кого-нибудь работает сейчас вход в апликуху?
Только что вошёл без проблем.
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IDAN
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:11
BigMan написав:
Пробросил сепом тестовую сумму.
З якого рахунку...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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