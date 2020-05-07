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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 932933934935

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 692
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 692
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:46

Re: Укргазбанк

greenozon написав:
  Julio написав:думаю, как минимум 1% + 5грн


ці обкурені укргаз-івці беруть цю комісію навіть при переказі МІЖ СВОЇМИ КАРТАМИ!!!
Пробросил сепом тестовую сумму.
Взяли 0.
До Аллы дошло минут за 45.
BigMan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:06

  gonzo написав:
  greenozon написав:Реакція 100% одна і та ж що на правильний пароль, що на поганий!!!
WTF?
:)

присмотритесь, на неправильный плюется и предлагает колл центр, на правильный - помилка входу попробуйте позже
маразм конечно и проблема массовая и не фиксят

Опять 25 помилка мобильного додатку :evil:
У кого-нибудь работает сейчас вход в апликуху?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:10

  pharus написав:
  gonzo написав:
  greenozon написав:Реакція 100% одна і та ж що на правильний пароль, що на поганий!!!
WTF?
:)

присмотритесь, на неправильный плюется и предлагает колл центр, на правильный - помилка входу попробуйте позже
маразм конечно и проблема массовая и не фиксят

Опять 25 помилка мобильного додатку :evil:
У кого-нибудь работает сейчас вход в апликуху?

Только что вошёл без проблем.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:11

Re: Укргазбанк

  BigMan написав:Пробросил сепом тестовую сумму.

З якого рахунку...якщо не секрет?
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Квесторе_поверніться
 
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