Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:46
greenozon написав: Julio написав:
думаю, как минимум 1% + 5грн
ці обкурені укргаз-івці беруть цю комісію навіть при переказі МІЖ СВОЇМИ КАРТАМИ!!!
Пробросил сепом тестовую сумму.
Взяли 0.
До Аллы дошло минут за 45.
BigMan
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:06
gonzo написав: greenozon написав:
Реакція 100% одна і та ж що на правильний пароль, що на поганий!!!
WTF?
присмотритесь, на неправильный плюется и предлагает колл центр, на правильный - помилка входу попробуйте позже
маразм конечно и проблема массовая и не фиксят
Опять 25 помилка мобильного додатку
У кого-нибудь работает сейчас вход в апликуху?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:10
pharus написав: gonzo написав: greenozon написав:
Реакція 100% одна і та ж що на правильний пароль, що на поганий!!!
WTF?
присмотритесь, на неправильный плюется и предлагает колл центр, на правильный - помилка входу попробуйте позже
маразм конечно и проблема массовая и не фиксят
Опять 25 помилка мобильного додатку
У кого-нибудь работает сейчас вход в апликуху?
Только что вошёл без проблем.
IDAN
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:11
BigMan написав:
Пробросил сепом тестовую сумму.
З якого рахунку...якщо не секрет?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 10 тра, 2020 16:37
коллеги подскажите, если прозапас на год был оформлен в прошлом году, какая в этом году %ная ставка?
vitaliian
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Додано: Нед 10 тра, 2020 19:46
vitaliian написав:
коллеги подскажите, если прозапас на год был оформлен в прошлом году, какая в этом году %ная ставка?
Та, що діяла або діятиме на дату лонгації.
Переходь на темний бік за карткою
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kreuz
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Додано: Нед 10 тра, 2020 20:19
vitaliian
поточні % по запасу
http://prntscr.com/se91at
greenozon
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