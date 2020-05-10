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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 933934935936>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 692
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 692
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:46

Re: Укргазбанк

greenozon написав:
  Julio написав:думаю, как минимум 1% + 5грн


ці обкурені укргаз-івці беруть цю комісію навіть при переказі МІЖ СВОЇМИ КАРТАМИ!!!
Пробросил сепом тестовую сумму.
Взяли 0.
До Аллы дошло минут за 45.
BigMan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:06

  gonzo написав:
  greenozon написав:Реакція 100% одна і та ж що на правильний пароль, що на поганий!!!
WTF?
:)

присмотритесь, на неправильный плюется и предлагает колл центр, на правильный - помилка входу попробуйте позже
маразм конечно и проблема массовая и не фиксят

Опять 25 помилка мобильного додатку :evil:
У кого-нибудь работает сейчас вход в апликуху?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:10

  pharus написав:
  gonzo написав:
  greenozon написав:Реакція 100% одна і та ж що на правильний пароль, що на поганий!!!
WTF?
:)

присмотритесь, на неправильный плюется и предлагает колл центр, на правильный - помилка входу попробуйте позже
маразм конечно и проблема массовая и не фиксят

Опять 25 помилка мобильного додатку :evil:
У кого-нибудь работает сейчас вход в апликуху?

Только что вошёл без проблем.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:11

Re: Укргазбанк

  BigMan написав:Пробросил сепом тестовую сумму.

З якого рахунку...якщо не секрет?
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 16:37

Re: Укргазбанк

коллеги подскажите, если прозапас на год был оформлен в прошлом году, какая в этом году %ная ставка?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 19:46

  vitaliian написав:коллеги подскажите, если прозапас на год был оформлен в прошлом году, какая в этом году %ная ставка?

Та, що діяла або діятиме на дату лонгації.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 20:19

vitaliian

поточні % по запасу http://prntscr.com/se91at
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 20:59

  kreuz написав:
  vitaliian написав:коллеги подскажите, если прозапас на год был оформлен в прошлом году, какая в этом году %ная ставка?

Та, що діяла або діятиме на дату лонгації.
сам так думал. Пошел в одно отделение, там подтвердили, что на дату лонгации. Зашел в другое отделение, там манагер сказал "будет меняться каждый месяц в соответствии с действующими ставками банка. Если хотите снова зафиксировать ставку, оформляйте новый прозапас".
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:17

  Hemi написав:
  kreuz написав:
  vitaliian написав:коллеги подскажите, если прозапас на год был оформлен в прошлом году, какая в этом году %ная ставка?

Та, що діяла або діятиме на дату лонгації.
сам так думал. Пошел в одно отделение, там подтвердили, что на дату лонгации. Зашел в другое отделение, там манагер сказал "будет меняться каждый месяц в соответствии с действующими ставками банка. Если хотите снова зафиксировать ставку, оформляйте новый прозапас".
то есть фиксируется один раз при оформлении?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:34

Скорей всего да. Второй манагер как-то уверенней рассказывал, чем в первом отделении. Типа Прозапас не совсем срочный депозит и поэтому лонгации нет. Фиксация только при оформлении нового. Я сейчас в режиме ждуна, как и вы собственно.
Hemi
 
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