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vitaliian написав:коллеги подскажите, если прозапас на год был оформлен в прошлом году, какая в этом году %ная ставка?
Та, що діяла або діятиме на дату лонгації.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
vitaliian написав:коллеги подскажите, если прозапас на год был оформлен в прошлом году, какая в этом году %ная ставка?
Та, що діяла або діятиме на дату лонгації.
сам так думал. Пошел в одно отделение, там подтвердили, что на дату лонгации. Зашел в другое отделение, там манагер сказал "будет меняться каждый месяц в соответствии с действующими ставками банка. Если хотите снова зафиксировать ставку, оформляйте новый прозапас".
vitaliian написав:коллеги подскажите, если прозапас на год был оформлен в прошлом году, какая в этом году %ная ставка?
Та, що діяла або діятиме на дату лонгації.
сам так думал. Пошел в одно отделение, там подтвердили, что на дату лонгации. Зашел в другое отделение, там манагер сказал "будет меняться каждый месяц в соответствии с действующими ставками банка. Если хотите снова зафиксировать ставку, оформляйте новый прозапас".
Скорей всего да. Второй манагер как-то уверенней рассказывал, чем в первом отделении. Типа Прозапас не совсем срочный депозит и поэтому лонгации нет. Фиксация только при оформлении нового. Я сейчас в режиме ждуна, как и вы собственно.