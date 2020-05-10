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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 тра, 2020 21:54
Hemi написав:
Скорей всего да. Второй манагер как-то уверенней рассказывал, чем в первом отделении. Типа Прозапас не совсем срочный депозит и поэтому лонгации нет. Фиксация только при оформлении нового. Я сейчас в режиме ждуна, как и вы собственно.
светился бы текущий % в интернет-банке хоть какой-то с него толк был бы.
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