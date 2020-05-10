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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 933934935936

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 692
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 692
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:54

  Hemi написав:Скорей всего да. Второй манагер как-то уверенней рассказывал, чем в первом отделении. Типа Прозапас не совсем срочный депозит и поэтому лонгации нет. Фиксация только при оформлении нового. Я сейчас в режиме ждуна, как и вы собственно.

светился бы текущий % в интернет-банке хоть какой-то с него толк был бы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 11:32

Про тарифи

Добрий день,

Навчіть, будь ласка, читати тарифи банку.

Конкретно питання про тарифи про-запас.
Як розуміти

2. Розрахунково - касове обслуговування Рахунку, без ПДВ
2.1. Комісія за розрахунково-касове обслуговування Рахунку Входить до вартості п.2


І т.д.
Тобто пункт описує дивно сам себе...
bor
 
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