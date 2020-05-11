светился бы текущий % в интернет-банке хоть какой-то с него толк был бы.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 тра, 2020 21:54
светился бы текущий % в интернет-банке хоть какой-то с него толк был бы.
Додано: Пон 11 тра, 2020 11:32
Про тарифи
Добрий день,
Навчіть, будь ласка, читати тарифи банку.
Конкретно питання про тарифи про-запас.
Як розуміти
І т.д.
Тобто пункт описує дивно сам себе...
Додано: Вів 12 тра, 2020 18:02
Як забрати депозит?
Виникла проблема, прийшов сьогодні забирати депозит, а виявилося що він автоматично пролонгувався 9 травня на новий термін. На місці нічого вирішити не вдалося. Хто що може порекомендувати? Куди звертатись?
Додано: Вів 12 тра, 2020 19:25
Уже никуда. Поздно, ничего не докажите. Отменяйте автопролонгацию при оформлении депо, если забываете в конце срока.
Додано: Вів 12 тра, 2020 19:33
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