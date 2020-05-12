RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 933934935936

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 692
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 692
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:54

  Hemi написав:Скорей всего да. Второй манагер как-то уверенней рассказывал, чем в первом отделении. Типа Прозапас не совсем срочный депозит и поэтому лонгации нет. Фиксация только при оформлении нового. Я сейчас в режиме ждуна, как и вы собственно.

светился бы текущий % в интернет-банке хоть какой-то с него толк был бы.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3151
З нами з: 06.04.16
Подякував: 768 раз.
Подякували: 943 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 11:32

Про тарифи

Добрий день,

Навчіть, будь ласка, читати тарифи банку.

Конкретно питання про тарифи про-запас.
Як розуміти

2. Розрахунково - касове обслуговування Рахунку, без ПДВ
2.1. Комісія за розрахунково-касове обслуговування Рахунку Входить до вартості п.2


І т.д.
Тобто пункт описує дивно сам себе...
bor
 
Повідомлень: 298
З нами з: 19.05.14
Подякував: 26 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:02

Як забрати депозит?

Виникла проблема, прийшов сьогодні забирати депозит, а виявилося що він автоматично пролонгувався 9 травня на новий термін. На місці нічого вирішити не вдалося. Хто що може порекомендувати? Куди звертатись?
Housane
 
Повідомлень: 8
З нами з: 02.03.20
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:25

Уже никуда. Поздно, ничего не докажите. Отменяйте автопролонгацию при оформлении депо, если забываете в конце срока.
Hemi
 
Повідомлень: 14
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:33

Housane
Писать заяву на досрочное расторжение.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1473
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 20:44

Re: Укргазбанк

  ukrprom2014 написав:Housane
Писать заяву на досрочное расторжение.


А якщо нерозривний? В укргазі за скількісь там робочих днів треба відміняти, приходить смска, що буде продовжено, треба через ГЛ відміняти. Треба пильнувати.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3376
З нами з: 19.04.12
Подякував: 45 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:03

Згоден що треба пильнувати, але мені здається що тільки в укргазі такі правила, в інших банках таких проблем не виникало ні разу, або можна оперативно за всім слідкувати в інтернет банкінгу. Тут у додатку взагалі депо-функцій нема! З банку ніхто не нагадував про автопролонгацію, сповіщень ніяких також не приходило. Коли в п'ятницю телефонував менеджеру банку для замовлення необхідної сумми, повідомив що забираю депозит, про лонгацію він нічого теж не сказав. Обурюють такі правила банку! Депо у вихідний забрати не можна, але лонгується він без проблем.
Housane
 
Повідомлень: 8
З нами з: 02.03.20
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 09:00

  Housane написав:Згоден що треба пильнувати, але мені здається що тільки в укргазі такі правила, в інших банках таких проблем не виникало ні разу, або можна оперативно за всім слідкувати в інтернет банкінгу. Тут у додатку взагалі депо-функцій нема! З банку ніхто не нагадував про автопролонгацію, сповіщень ніяких також не приходило. Коли в п'ятницю телефонував менеджеру банку для замовлення необхідної сумми, повідомив що забираю депозит, про лонгацію він нічого теж не сказав. Обурюють такі правила банку! Депо у вихідний забрати не можна, але лонгується він без проблем.

Сейчас хоть можно отменять пролонгацию в день заключения депозита в отделении, а раньше можно было только за 1 месяц до окончания и только звонком на горячку.
Конечно они специально так делают
Stringer
 
Повідомлень: 11085
З нами з: 23.01.13
Подякував: 319 раз.
Подякували: 1556 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 09:12

Зазвичай завжди приходив в день закінчення депозиту в банк і все віддавали, лише раз в тасі на вихідний випало, але після переговорів з директором відділення все віддали.
Housane
 
Повідомлень: 8
З нами з: 02.03.20
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 933934935936
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, bor, Ferlakur, ramaz і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (85620)
13.05.2020 09:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.