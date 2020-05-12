светился бы текущий % в интернет-банке хоть какой-то с него толк был бы.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 тра, 2020 21:54
светился бы текущий % в интернет-банке хоть какой-то с него толк был бы.
Додано: Пон 11 тра, 2020 11:32
Про тарифи
Добрий день,
Навчіть, будь ласка, читати тарифи банку.
Конкретно питання про тарифи про-запас.
Як розуміти
І т.д.
Тобто пункт описує дивно сам себе...
Додано: Вів 12 тра, 2020 18:02
Як забрати депозит?
Виникла проблема, прийшов сьогодні забирати депозит, а виявилося що він автоматично пролонгувався 9 травня на новий термін. На місці нічого вирішити не вдалося. Хто що може порекомендувати? Куди звертатись?
Додано: Вів 12 тра, 2020 19:25
Уже никуда. Поздно, ничего не докажите. Отменяйте автопролонгацию при оформлении депо, если забываете в конце срока.
Додано: Вів 12 тра, 2020 19:33
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Додано: Вів 12 тра, 2020 20:44
Re: Укргазбанк
А якщо нерозривний? В укргазі за скількісь там робочих днів треба відміняти, приходить смска, що буде продовжено, треба через ГЛ відміняти. Треба пильнувати.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 12 тра, 2020 21:03
Згоден що треба пильнувати, але мені здається що тільки в укргазі такі правила, в інших банках таких проблем не виникало ні разу, або можна оперативно за всім слідкувати в інтернет банкінгу. Тут у додатку взагалі депо-функцій нема! З банку ніхто не нагадував про автопролонгацію, сповіщень ніяких також не приходило. Коли в п'ятницю телефонував менеджеру банку для замовлення необхідної сумми, повідомив що забираю депозит, про лонгацію він нічого теж не сказав. Обурюють такі правила банку! Депо у вихідний забрати не можна, але лонгується він без проблем.
Додано: Сер 13 тра, 2020 09:00
Сейчас хоть можно отменять пролонгацию в день заключения депозита в отделении, а раньше можно было только за 1 месяц до окончания и только звонком на горячку.
Конечно они специально так делают
Додано: Сер 13 тра, 2020 09:12
Зазвичай завжди приходив в день закінчення депозиту в банк і все віддавали, лише раз в тасі на вихідний випало, але після переговорів з директором відділення все віддали.
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