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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 тра, 2020 20:19
Столица наверно, а наших краях, газмяс выдает такими купюрами, как будто под церковью собирали
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Hemi
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Додано: Сер 13 тра, 2020 22:19
pharus написав: Diablo1977 написав:
сегодня был в отделении снял с прозапаса 1,5к у.е. без предварительного заказа - хотел больше, дали только 1,5к и обещали позвонить по наличию
Вчера прошелся по центру Киева, без предзаказа с прозапаса выдали 2,5к новенькими франклинами, номера по порядку. Наверное дали бы и больше, но мне не надо было.
Одесса город богатый на валюту,но это не про укргаз...лучше дела у Восток,правда отделение для выпырей
никому не верю
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sens
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