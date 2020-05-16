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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 тра, 2020 20:19
Столица наверно, а наших краях, газмяс выдает такими купюрами, как будто под церковью собирали
Додано: Сер 13 тра, 2020 22:19
Одесса город богатый на валюту,но это не про укргаз...лучше дела у Восток,правда отделение для выпырей
никому не верю
Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:33
Ребята, подскажите, кто интересовался кредом 5-7-9?
можно под залог депозита? получить, например, открыть ФОП, взять кред. 5% в 1-2млн грн. Произвести, один платеж в США. И даже, оформить кота Мурзика или кореша официально.
Этого будет достаточно? 20% фиксировать, 80% в тени проводит. Все выплачивать.
Есть схемы?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Нед 17 тра, 2020 15:14
Подскажите, если завтра заканчивается "Строковий с продовженням" и пролонгацию не отменил, можно будет завтра забрать или уже поздно?
Додано: Нед 17 тра, 2020 17:39
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