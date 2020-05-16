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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 934935936937

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 692
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 692
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:19

Столица наверно, а наших краях, газмяс выдает такими купюрами, как будто под церковью собирали
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 22:19

  pharus написав:
  Diablo1977 написав:сегодня был в отделении снял с прозапаса 1,5к у.е. без предварительного заказа - хотел больше, дали только 1,5к и обещали позвонить по наличию
Вчера прошелся по центру Киева, без предзаказа с прозапаса выдали 2,5к новенькими франклинами, номера по порядку. Наверное дали бы и больше, но мне не надо было.

Одесса город богатый на валюту,но это не про укргаз...лучше дела у Восток,правда отделение для выпырей
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:33

Ребята, подскажите, кто интересовался кредом 5-7-9?

можно под залог депозита? получить, например, открыть ФОП, взять кред. 5% в 1-2млн грн. Произвести, один платеж в США. И даже, оформить кота Мурзика или кореша официально.

Этого будет достаточно? 20% фиксировать, 80% в тени проводит. Все выплачивать.

Есть схемы?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 15:14

Подскажите, если завтра заканчивается "Строковий с продовженням" и пролонгацию не отменил, можно будет завтра забрать или уже поздно?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 17:39

  ishvara написав:Подскажите, если завтра заканчивается "Строковий с продовженням" и пролонгацию не отменил, можно будет завтра забрать или уже поздно?


На гарячій лінії можна автопролонгацію зняти
Chuprynka
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 22:43

Chuprynka в выходные не работают, а завтра день окончания депо. Отменят пролонгацию?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 23:12

  ishvara написав:Chuprynka в выходные не работают, а завтра день окончания депо. Отменят пролонгацию?

так горячая линия работает в выходные, позвоните и отмените пролонгацию
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 23:31

  velvet написав:
  ishvara написав:Chuprynka в выходные не работают, а завтра день окончания депо. Отменят пролонгацию?

так горячая линия работает в выходные, позвоните и отмените пролонгацию

На 0800 автоответчик говорит, что только в будние дни...
ishvara
 
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  #<1 ... 934935936937
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