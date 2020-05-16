|
|
|
Укргазбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 тра, 2020 20:19
Столица наверно, а наших краях, газмяс выдает такими купюрами, как будто под церковью собирали
-
Hemi
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 13.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 тра, 2020 22:19
pharus написав: Diablo1977 написав:
сегодня был в отделении снял с прозапаса 1,5к у.е. без предварительного заказа - хотел больше, дали только 1,5к и обещали позвонить по наличию
Вчера прошелся по центру Киева, без предзаказа с прозапаса выдали 2,5к новенькими франклинами, номера по порядку. Наверное дали бы и больше, но мне не надо было.
Одесса город богатый на валюту,но это не про укргаз...лучше дела у Восток,правда отделение для выпырей
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12098
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 703 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:33
Ребята, подскажите, кто интересовался кредом 5-7-9?
можно под залог депозита? получить, например, открыть ФОП, взять кред. 5% в 1-2млн грн. Произвести, один платеж в США. И даже, оформить кота Мурзика или кореша официально.
Этого будет достаточно? 20% фиксировать, 80% в тени проводит. Все выплачивать.
Есть схемы?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 2849
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 17 тра, 2020 15:14
Подскажите, если завтра заканчивается "Строковий с продовженням" и пролонгацию не отменил, можно будет завтра забрать или уже поздно?
-
ishvara
-
-
- Повідомлень: 1524
- З нами з: 09.12.12
- Подякував: 250 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 тра, 2020 17:39
ishvara написав:
Подскажите, если завтра заканчивается "Строковий с продовженням" и пролонгацию не отменил, можно будет завтра забрать или уже поздно?
На гарячій лінії можна автопролонгацію зняти
-
Chuprynka
-
-
- Повідомлень: 336
- З нами з: 23.01.09
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 тра, 2020 22:43
Chuprynka в выходные не работают, а завтра день окончания депо. Отменят пролонгацию?
-
ishvara
-
-
- Повідомлень: 1524
- З нами з: 09.12.12
- Подякував: 250 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 тра, 2020 23:12
ishvara написав:Chuprynka
в выходные не работают, а завтра день окончания депо. Отменят пролонгацию?
так горячая линия работает в выходные, позвоните и отмените пролонгацию
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 2678
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 315 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 тра, 2020 23:31
velvet написав: ishvara написав:Chuprynka
в выходные не работают, а завтра день окончания депо. Отменят пролонгацию?
так горячая линия работает в выходные, позвоните и отмените пролонгацию
На 0800 автоответчик говорит, что только в будние дни...
-
ishvara
-
-
- Повідомлень: 1524
- З нами з: 09.12.12
- Подякував: 250 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|